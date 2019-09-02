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02.09.2019, 18:17

Силы спецопераций тренируются в Карпатах: фото

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Силы спецопераций тренируются в Карпатах: фотоСилы спецопераций тренируются в Карпатах: фотоСилы спецопераций тренируются в Карпатах: фотоСилы спецопераций тренируются в Карпатах: фото
Силы спецопераций тренируются в Карпатах: фотоСилы спецопераций тренируются в Карпатах: фотоСилы спецопераций тренируются в Карпатах: фотоСилы спецопераций тренируются в Карпатах: фото
Силы спецопераций тренируются в Карпатах: фотоСилы спецопераций тренируются в Карпатах: фотоСилы спецопераций тренируются в Карпатах: фотоСилы спецопераций тренируются в Карпатах: фото

Для успеха выполнения боевых задач спецназу необходима разноплановая подготовка, информирует командование ССО

Военнослужащие Сил специальных операций ВСУ проводят тренировки в Карпатах. Об этом сообщает в Facebook командование Сил специальных операций ВСУ.

Отмечается, что в рамках горной подготовки военные отрабатывают преодоление водных преград и скалолазание. Также спецназовцы тренируются оперативно проводить медицинскую эвакуацию в горной местности. Кроме того бойцы совершают долговременные переходы в условиях высокогорья.

Сообщается, что для успеха выполнения боевых задач спецназу необходима разноплановая подготовка. 

30 августа на одном из военных полигонов Донецкой области прошли тактические учения с боевой стрельбой подразделения морской пехоты.

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Теги: спецназ, Карпаты, учения, ВСУ
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