Силы спецопераций тренируются в Карпатах: фото

Военнослужащие Сил специальных операций ВСУ проводят тренировки в Карпатах. Об этом сообщает в Facebook командование Сил специальных операций ВСУ.

Отмечается, что в рамках горной подготовки военные отрабатывают преодоление водных преград и скалолазание. Также спецназовцы тренируются оперативно проводить медицинскую эвакуацию в горной местности. Кроме того бойцы совершают долговременные переходы в условиях высокогорья.

Сообщается, что для успеха выполнения боевых задач спецназу необходима разноплановая подготовка.

30 августа на одном из военных полигонов Донецкой области прошли тактические учения с боевой стрельбой подразделения морской пехоты.

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