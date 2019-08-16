На броне с GoPro: сюжет о тренировках танковых войск ВСУ – видео

На одном из полигонов Вооруженных Сил Украины около зоны проведения операции объединенных сил прошли учения танковых подразделений армии. Об этом сообщил штаб ООС.
Помимо множества других задач и занятий, экипажи Т-64Б погружали гусеничную технику на большегрузный трал, ставили боевые машины в капониры и выезжали из них, применяли путевой минный трал и преодолевали 400-метровую полосу препятствий с боекомплектом.
Также были проведены боевые стрельбы "с ходу".
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Видео: штаб ООС