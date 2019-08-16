На броне с GoPro: сюжет о тренировках танковых войск ВСУ – видео

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На востоке страны бронетанковые войска поддерживаются в полнофункциональном состоянии и готовы отражать атаки врага

На одном из полигонов Вооруженных Сил Украины около зоны проведения операции объединенных сил прошли учения танковых подразделений армии. Об этом сообщил штаб ООС.

Помимо множества других задач и занятий, экипажи Т-64Б погружали гусеничную технику на большегрузный трал, ставили боевые машины в капониры и выезжали из них, применяли путевой минный трал и преодолевали 400-метровую полосу препятствий с боекомплектом.

Также были проведены боевые стрельбы "с ходу".

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Видео: штаб ООС

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Теги: учения, танк, бронетехника
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