Львов пришел на помощь Харькову с обновлением танков Т-64: видео

Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года: их оснащают тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новой динамической защитой. Об этом пишет пресс-служба Укроборонпрома.
Ранее модернизацию Т-64 до такого уровня проводили только в Харькове, где передали ВСУ более полутора сотен Т-64 образца 2017 года.
В танк устанавливается новый прицельный комплекс наводчика с тепловизором: он обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.
Другие члены экипажа получают новые приборы ночного видения с электронно-оптическим преобразователем III поколения. Эти приборы имеют высокую устойчивость к световым помехам, они не чувствительны к засветке даже при использовании противником спецпомех в инфракрасном диапазоне.
Новая динамическая защита значительно усиливает защищенность танка от всех современных противотанковых средств поражения: кумулятивных, бронебойных, а также ударно-кумулятивных боеприпасов типа "ударное ядро".
Система спутниковой навигации от ГП Оризон-Навигация работает в автоматизированной цифровой системе, позволяет в режиме онлайн обмениваться зашифрованными данными. Данные о местонахождении каждой машины могут поступать командирам всех уровней.
Танки оснащаются помехо- и перехватозащищенными цифровыми радиостанциями Лыбидь К-2РБ для связи до 70 км.
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