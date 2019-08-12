Львов пришел на помощь Харькову с обновлением танков Т-64: видео

Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года: их оснащают тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новой динамической защитой. Об этом пишет пресс-служба Укроборонпрома.

Ранее модернизацию Т-64 до такого уровня проводили только в Харькове, где передали ВСУ более полутора сотен Т-64 образца 2017 года.

В танк устанавливается новый прицельный комплекс наводчика с тепловизором: он обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

Другие члены экипажа получают новые приборы ночного видения с электронно-оптическим преобразователем III поколения. Эти приборы имеют высокую устойчивость к световым помехам, они не чувствительны к засветке даже при использовании противником спецпомех в инфракрасном диапазоне.

Новая динамическая защита значительно усиливает защищенность танка от всех современных противотанковых средств поражения: кумулятивных, бронебойных, а также ударно-кумулятивных боеприпасов типа "ударное ядро".

Система спутниковой навигации от ГП Оризон-Навигация работает в автоматизированной цифровой системе, позволяет в режиме онлайн обмениваться зашифрованными данными. Данные о местонахождении каждой машины могут поступать командирам всех уровней.

Танки оснащаются помехо- и перехватозащищенными цифровыми радиостанциями Лыбидь К-2РБ для связи до 70 км.

Весной 2019 года был идентифицирован сгоревший в 2014-м в танке боевик из Славянска.

В апреле ВСУ к Пасхе вывели на фронт "танковую писанку" (видео), и примерно в то же время ХБТЗ провел модернизацию танка Т-80БВ, который уже серийно поставляется ДШВ и морпехам.

В конце июля в прифронтовой зоне Донецкой области прошли соревнования: подразделения ВСУ определили лучший танковый экипаж привлеченных к проведению ООС.

Можно посмотреть, как танкисты ВСУ проводят учения по штурму позиций противника.

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