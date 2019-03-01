Боевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фото

Сегодня ночью со стороны временно оккупированного Калинового боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли село Троицкое Попаснянского района. Об этом сообщает пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, вследствие обстрелов повреждены частные дома жителей по улице Щорса. Также повреждена опора ЛЭП и электрические провода, в результате чего жители двух улиц остались без электроснабжения.

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"Информации о жертвах и пострадавших среди мирного населения не поступало", - отметила Погукай.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 258 УК (террористический акт).

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