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01.03.2019, 16:09

Боевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фото

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Боевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фото
Боевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фото
Боевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фотоБоевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фото

По данным полиции, пострадавших нет

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Сегодня ночью со стороны временно оккупированного Калинового боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли село Троицкое Попаснянского района. Об этом сообщает пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, вследствие обстрелов повреждены частные дома жителей по улице Щорса. Также повреждена опора ЛЭП и электрические провода, в результате чего жители двух улиц остались без электроснабжения.

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"Информации о жертвах и пострадавших среди мирного населения не поступало", - отметила Погукай.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 258 УК (террористический акт).

В Донбассе трое мужчин получили осколочные ранения в результате срабатывания взрывного устройства возле подконтрольной Украине Гродовки.

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Теги: обстрел, боевики, Донбасс, троицкое, дома, татьяна погукай
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