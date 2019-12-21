Боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор Золотого-4: фото

Сегодня боевики обстреляли из миномета калибром 82 мм город Золотое-4 Попаснянского района. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Золотое-4 был обстрелян со стороны Золотого-5, который временно контролируют боевики.

В результате обстрела повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

18 декабря в Марьинке снайпер боевиков убил 57-летнего местного жителя. Пуля настигла его на крыльце собственного дома.