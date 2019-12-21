Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.12.2019, 16:13

Боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор Золотого-4: фото

1 / 4
Боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор Золотого-4: фотоБоевики на Донбассе обстреляли жилой сектор Золотого-4: фотоБоевики на Донбассе обстреляли жилой сектор Золотого-4: фотоБоевики на Донбассе обстреляли жилой сектор Золотого-4: фото
Боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор Золотого-4: фотоБоевики на Донбассе обстреляли жилой сектор Золотого-4: фотоБоевики на Донбассе обстреляли жилой сектор Золотого-4: фотоБоевики на Донбассе обстреляли жилой сектор Золотого-4: фото
Боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор Золотого-4: фотоБоевики на Донбассе обстреляли жилой сектор Золотого-4: фотоБоевики на Донбассе обстреляли жилой сектор Золотого-4: фотоБоевики на Донбассе обстреляли жилой сектор Золотого-4: фото

В результате обстрела повреждены дома местных жителей

Сегодня боевики обстреляли из миномета калибром 82 мм город Золотое-4 Попаснянского района. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Золотое-4 был обстрелян со стороны Золотого-5, который временно контролируют боевики.

В результате обстрела повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

18 декабря в Марьинке снайпер боевиков убил 57-летнего местного жителя. Пуля настигла его на крыльце собственного дома.

Отправить:
Распечатать:
Теги: обстрел, боевики, Донбасс, Золотое
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Самый большой мурал в Украине появился в Запорожье: фоторепортаж
Самый большой мурал в Украине появился в Запорожье: фоторепортаж
Что россияне сделали с украинскими кораблями: фоторепортаж
Что россияне сделали с украинскими кораблями: фоторепортаж
Тлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортаж
Тлеющее здание колледжа Одессы с высоты: фоторепортаж
Материалы по теме
Разведение войск. Боевики снова обстреляли Золотое - Минобороны
Происшествия Разведение войск. Боевики снова обстреляли Золотое - Минобороны
Боевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фото
Происшествия Боевики из минометов накрыли огнем поселок в Донбассе: фото
Популярное
фото/видео
Боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор Золотого-4: фото
Боевики на Донбассе обстреляли жилой сектор Золотого-4: фото
В Одессе подрались юные хоккеисты, тренер участвовал: видео
В Одессе подрались юные хоккеисты, тренер участвовал: видео 13:57
Дело на 200 млн. Суд арестовал элитный автопарк экс-нардепа: фото
Дело на 200 млн. Суд арестовал элитный автопарк экс-нардепа: фото 13:26
Киев: у зоопарка появился 15-метровый жираф с подсветкой - видео
Киев: у зоопарка появился 15-метровый жираф с подсветкой - видео 13:24
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 