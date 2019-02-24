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24.02.2019, 14:36

Обстрел боевиками сел в Донбассе: мины рвались в домах - фото

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Обстрел боевиками сел в Донбассе: мины рвались в домах - фотоОбстрел боевиками сел в Донбассе: мины рвались в домах - фотоОбстрел боевиками сел в Донбассе: мины рвались в домах - фотоОбстрел боевиками сел в Донбассе: мины рвались в домах - фотоОбстрел боевиками сел в Донбассе: мины рвались в домах - фотоОбстрел боевиками сел в Донбассе: мины рвались в домах - фото
Обстрел боевиками сел в Донбассе: мины рвались в домах - фотоОбстрел боевиками сел в Донбассе: мины рвались в домах - фотоОбстрел боевиками сел в Донбассе: мины рвались в домах - фотоОбстрел боевиками сел в Донбассе: мины рвались в домах - фотоОбстрел боевиками сел в Донбассе: мины рвались в домах - фотоОбстрел боевиками сел в Донбассе: мины рвались в домах - фото
Обстрел боевиками сел в Донбассе: мины рвались в домах - фотоОбстрел боевиками сел в Донбассе: мины рвались в домах - фотоОбстрел боевиками сел в Донбассе: мины рвались в домах - фотоОбстрел боевиками сел в Донбассе: мины рвались в домах - фотоОбстрел боевиками сел в Донбассе: мины рвались в домах - фотоОбстрел боевиками сел в Донбассе: мины рвались в домах - фото

Под обстрел попали Золотое и Новоалександровка

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Сегодня, 24 февраля, примерно в 5:00 утра, российско-оккупационные войска осуществили прицельный минометный обстрел мирных населенных пунктов Золотое и Новоалександровка. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ООС.

Мины российского производства разрывались прямо в домах украинцев. Напуганные люди едва успевали прятаться от взрывов.

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"Жена подхватила нашу трехлетнюю дочь и мы хотели выбежать, но следующим взрывом выбило двери и мы упали, - рассказывает житель Золотого Дмитрий. - Из-за пережитого моя дочь перестала разговаривать".

Сейчас в селах работают представители украинской стороны СЦКК и следственных органов, которые собирают доказательную базу теракта против мирного населения.

23 февраля российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов погиб военнослужащий объединенных сил.

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Теги: Донбасс, Золотое, новоалександровка, обстрел
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