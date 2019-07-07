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07.07.2019, 15:49

Освобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фото

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Освобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фотоОсвобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фотоОсвобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фотоОсвобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фотоОсвобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фотоОсвобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фотоОсвобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фотоОсвобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фото
Освобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фотоОсвобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фотоОсвобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фотоОсвобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фотоОсвобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фотоОсвобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фотоОсвобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фотоОсвобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фото
Освобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фотоОсвобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фотоОсвобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фотоОсвобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фотоОсвобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фотоОсвобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фотоОсвобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фотоОсвобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фото

Подозреваемый требовал миллион долларов и вертолет

Одесская милиция задержала человека, который сегодня взял в заложники сотрудниц кредитного учреждения, женщин освободили. Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что переговоры длились три часа, в них участвовал мэо Одессы Геннадий Труханов, который предлагал обменять заложниц на себя.

В итоге, правоохранители разбили окно, взяли здание штурмом и задержали подозреваемого.

После освобождения женщинам вызвали скорую, потому что они получили порезы от стекла, которое разбили полицейские.

Как сообщили в полиции, мужчина 1994 года рождения требовал один миллион долларов и вертолет, потом стогровались до $100 000.

Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестный захватил в заложницы сотрудницу "финансового учреждения".

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Теги: одесса, заложники, полиция
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