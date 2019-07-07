Освобождение заложниц в Одессе: стали известны подробности - фото

Одесская милиция задержала человека, который сегодня взял в заложники сотрудниц кредитного учреждения, женщин освободили. Об этом сообщает Думская.
Отмечается, что переговоры длились три часа, в них участвовал мэо Одессы Геннадий Труханов, который предлагал обменять заложниц на себя.
В итоге, правоохранители разбили окно, взяли здание штурмом и задержали подозреваемого.
После освобождения женщинам вызвали скорую, потому что они получили порезы от стекла, которое разбили полицейские.
Как сообщили в полиции, мужчина 1994 года рождения требовал один миллион долларов и вертолет, потом стогровались до $100 000.
Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестный захватил в заложницы сотрудницу "финансового учреждения".