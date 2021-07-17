Под Николаевом разбился вертолет: погибли два человека – фото с места авиакатастрофы

Под Николаевом разбился вертолет Ми-2 частного агропредприятия, в результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Сообщение о горящем вертолете поступило сегодня в 05:46, пишут в ГСЧС. По данным спасателей, вертолет упал и загорелся у села Зайве Николаевского района.

Спасатели пишут, что на борту было два человека – оба погибли. Причины крушения вертолета Ми-2 устанавливают ГСЧС и полиция.

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