Появились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракета

Офис президента опубликовал фотографии обломков обломков самолета Boeing 737 МАУ.

Журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источник в комиссии по расследованию катастрофы, написал в Facebook, что на снимках – улики попадания ракеты.

По его словам, следователи считают, что ракета попала в нижнюю часть кабины пилотов. Об этом свидетельствуют пробоины в верхней части, которую поразило изнутри. Цельные фрагменты нижней передней части фюзеляжа найти пока не удалось.

Сегодня в Иране заявили , что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.

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