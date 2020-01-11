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11.01.2020, 12:08

Появились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракета

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Появились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракетаПоявились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракетаПоявились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракетаПоявились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракетаПоявились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракетаПоявились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракетаПоявились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракета
Появились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракетаПоявились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракетаПоявились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракетаПоявились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракетаПоявились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракетаПоявились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракетаПоявились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракета
Появились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракетаПоявились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракетаПоявились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракетаПоявились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракетаПоявились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракетаПоявились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракетаПоявились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракета

Также был обнаружен паспорт гражданина Канады со схожими с поражающими элементами пробоинами

Офис президента опубликовал фотографии обломков обломков самолета Boeing 737 МАУ.

Журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источник в комиссии по расследованию катастрофы, написал в Facebook, что на снимках – улики попадания ракеты.

По его словам, следователи считают, что ракета попала в нижнюю часть кабины пилотов. Об этом свидетельствуют пробоины в верхней части, которую поразило изнутри. Цельные фрагменты нижней передней части фюзеляжа найти пока не удалось.

  • Сегодня в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, мау, ракета, тегеран, крушение, Boeing 737, PS 752
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