Rolls-Royce в самолете. Украина передала Германии суперкары по делу о мошенничестве: видео

Украина передала Германии элитные автомобили Rolls-Royce и Lamborghini в рамках дела о мошенничестве. Суперкары вывезли на самолете из аэропорта Борисполь, сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

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На выходных из Борисполя в Германию улетел самолет с Lamborghini Aventador SJV Rolls за 621 000 евро и Royce Phantom за 451 000 евро, пишет генпрокурор. По версии немецкого следствия, их купили за деньги, полученные мошенническим путем – схеме по инвестированию в несуществующие финансовые продукты.

Венедиктова отмечает, что расследование установило: преступление организовали граждане Украины и фактически совершили его в Германии, Болгарии, Сербии и других странах Европы. Большинство подозреваемых задержаны на территории разных стран и Украины.

По ее словам, это была первая передача Украиной иностранным коллегам движимого имущества, которое является доказательством по уголовному делу.

В сентябре сообщалось, что в Харьковской области мошенники из СИЗО украли 18 млн грн с банковских карт.

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