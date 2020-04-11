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11.04.2020, 11:05

Спасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортаж

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Спасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортажСпасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортажСпасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортажСпасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортажСпасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортажСпасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортажСпасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортажСпасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортаж
Спасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортажСпасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортажСпасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортажСпасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортажСпасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортажСпасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортажСпасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортажСпасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортаж
Спасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортажСпасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортажСпасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортажСпасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортажСпасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортажСпасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортажСпасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортажСпасатели ликвидируют масштабный пожар в Чернобыльской зоне: фоторепортаж

По данным ГСЧС, на утро 11 апреля в Киеве и Киевской области радиационная обстановка стабильная

В Чернобыльской зоне сегодня спасатели продолжают тушение пожара на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

"В Киеве и Киевской области радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений", - отметили в пресс-службе.

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К тушению пожаров привлекли 319 человек и 85 единиц техники, из них от ГСЧС 264 человек и 81 единиц техники, в том числе три самолета и три вертолета, которыми 10 апреля было осуществлено 96 сбросов (240 тонн воды).

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что по состоянию на 10 апреля в Чернобыльской зоне из-за пожара, есть отдельные участки, где зафиксировано превышение радиационного фона. "В Чернобыльской зоне есть отдельные участки, где отмечается превышение радиационного фона. Это происходит там, где как раз бушует пожар", - уточнил Чечеткин.

Он добавил, что поэтому, при тушении этого пожара ГСЧС вынуждены часто менять личный состав. "Где-то раз в сутки», - сказал Чечеткин.

Фото: Александр Сирота

  • 5 июня в 10:10 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га. На месте возгорания бывшего рыжего леса в зоне ЧАЭС найдены факелы.
  • 8 апреля полиция Киевской области вручила подозрение жителю села Раговка Полесского района в связи с пожаром, уничтожившим пять гектаров леса в зоне ЧАЭС.
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Теги: пожар, ГСЧС, фото, чернобыльская зона
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