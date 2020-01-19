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19.01.2020, 18:30

Украина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортаж

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Украина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортаж
Украина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортаж
Украина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортажУкраина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортаж

Вместе с родственниками в аэропорт прибыли представители авиакомпании МАУ и высшее руководство страны

Сегодня в аэропорту Борисполя встречали тела погибших в авиакатастрофе Boeing 737 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

LIGA.net отобрала некоторые фото траурной церемонии.

  • Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту. Впоследствии Иран признал, что военные "непреднамеренно" сбили Boeing.
  • 15 января Кабмин принял решение о выплате родственникам погибших в катастрофе украинцев компенсации в 200 000 грн. В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет требовать от Ирана выплаты дополнительных компенсаций.

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Теги: погибшие, авиакатастрофа, самолет, мау, boeing, крушение, Борисполь, тела, PS 752
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