Украина попрощалась с погибшими в катастрофе Boeing: фоторепортаж

Сегодня в аэропорту Борисполя встречали тела погибших в авиакатастрофе Boeing 737 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

LIGA.net отобрала некоторые фото траурной церемонии.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту. Впоследствии Иран признал, что военные "непреднамеренно" сбили Boeing.

Иран признал, что военные "непреднамеренно" сбили Boeing. 15 января Кабмин принял решение о выплате родственникам погибших в катастрофе украинцев компенсации в 200 000 грн. В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет требовать от Ирана выплаты дополнительных компенсаций.

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