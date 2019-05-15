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15.05.2019, 12:09

В аэропорту Борисполя перехватили наркотики на $1 млн: фото

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В аэропорту Борисполя перехватили наркотики на $1 млн: фотоВ аэропорту Борисполя перехватили наркотики на $1 млн: фотоВ аэропорту Борисполя перехватили наркотики на $1 млн: фотоВ аэропорту Борисполя перехватили наркотики на $1 млн: фотоВ аэропорту Борисполя перехватили наркотики на $1 млн: фотоВ аэропорту Борисполя перехватили наркотики на $1 млн: фото
В аэропорту Борисполя перехватили наркотики на $1 млн: фотоВ аэропорту Борисполя перехватили наркотики на $1 млн: фотоВ аэропорту Борисполя перехватили наркотики на $1 млн: фотоВ аэропорту Борисполя перехватили наркотики на $1 млн: фотоВ аэропорту Борисполя перехватили наркотики на $1 млн: фотоВ аэропорту Борисполя перехватили наркотики на $1 млн: фото
В аэропорту Борисполя перехватили наркотики на $1 млн: фотоВ аэропорту Борисполя перехватили наркотики на $1 млн: фотоВ аэропорту Борисполя перехватили наркотики на $1 млн: фотоВ аэропорту Борисполя перехватили наркотики на $1 млн: фотоВ аэропорту Борисполя перехватили наркотики на $1 млн: фотоВ аэропорту Борисполя перехватили наркотики на $1 млн: фото

По данным следствия, 40 кг наркотиков везли из Ирана в Канаду

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В столичном аэропорту правоохранители перехватили контрабанду наркотиков стоимостью $1 млн, которые везли из Ирана в Канаду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

При осмотре груза нашли 40 кг наркотических веществ: около 20 кг героина, 10 кг амфетамина, 10 кг гашиша, а также масла каннабиса. Все изъятое направлено на экспертизу.

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Сейчас правоохранители ищут членов организованной преступной группировки, которая наладила канал контрабанды.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 – незаконное производство, покупка, хранение, перевозка, пересылка или продажа наркотических средств.

11 мая пограничники из состава объединенных сил задержали браконьеров в Азовском море.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

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Теги: наркотики, контрабанда, Борисполь
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