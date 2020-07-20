В ДТП с участием грузовика Нацгвардии погибли ребенок и взрослый: фото 18+

Сегодня, 20 июля, утром на дороге Харьков-Симферополь произошла авария с участием грузовика Нацгвардии и легкового автомобиля, в результате которой два человека погибли, троих госпитализировали. Все жертвы и пострадавшие – пассажиры легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По предварительной информации ГБР, военнослужащий Нацгвардии двигался в составе военной колонны за рулем КрАЗ -131, он выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Lanos.

В результате ДТП водитель Daewoo и 12-летняя девочка погибли на месте, остальных троих пассажиров автомобиля доставили в местную больницу.

Сообщается, что следователи территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, задержали военнослужащего как вероятного виновника аварии. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в нарушении правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель нескольких лиц (ч.2 ст.415 УК).

Санкция статьи – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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