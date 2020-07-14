Смертельное ДТП в Киеве. Суд отправил водителя Mercedes под арест

Участник смертельного ДТП в Киеве Желепа пробудет в СИЗО до 9 сентября. У него есть пять дней на обжалование решение суда

Шевченковский райсуд столицы отправил участника смертельного ДТП в Киеве Антона Желепу под стражу на 60 дней без права внесения залога. Об этом сообщил судья во время заседания.

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По решению суда, водитель будет находиться в СИЗО до 9 сентября. У него и его защитников есть пять дней для подачи апелляции.

Подозреваемого ранее не раз привлекали к уголовной ответственности, в том числе за ДТП с тяжелыми последствиями, за что он отбывал наказание, передает пресс-служба столичной прокуратуры. Также его семь раз привлекали к административной ответственности за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Сейчас мужчину подозревают по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели нескольких людей). Ему грозит от пяти до 10 лет тюрьмы с запретом управлять транспортом до трех лет.

12 июля в Киеве : в одитель Mercedes вылетел на встречную полосу и совершил столкновение с Hyundai. П огибли четыре человека, из них двое - дети. По данным полиции, водитель Mercedes в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения – драгер показал 1,32 промилле. произошло ДТП : в

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Марк Сировой

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