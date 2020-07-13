Зеленский о пьяном ДТП в Киеве: Это не первая авария, вызванная этим водителем

В МВД готовят ужесточение ответственность за управление авто в нетрезвом состоянии

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ДТП, произошедшее вчера на Столичном шоссе в Киеве, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей, заявив, что это не первая авария, вызванная этим водителем. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"ДТП на Столичном шоссе под Киевом - последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибло двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это - не первая авария, вызванная этим водителем", - заявил президент.

По его мнению, "законодательная ответственность за такие случаи - это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи".

Глава МВД Арсен Аваков на совещании у Зеленского заявил, что МВД хочет ужесточить ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. По его словам, сейчас в Раде находится законопроект № 2695, который усиливает ответственность водителей за смертельные ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Законопроект увеличивает штраф за нетрезвое вождение, вводит штрафы за оставление места ДТП и "уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности".

3 июля сообщалось, что Зеленский подписал закон №3314, в котором отменяется уголовная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Эта норма должна была вступить в силу с 1 июля.

В МВД считают , что декриминализация пьяного вождения – это хорошо.

12 июля в Киеве произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, из них двое - дети. Виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения – драгер показал 1,32 промилле.

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Владислав Сердюк

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