UA

Зеленский о пьяном ДТП в Киеве: Это не первая авария, вызванная этим водителем

13.07.2020, 14:50
Зеленский о пьяном ДТП в Киеве: Это не первая авария, вызванная этим водителем - Фото
Фото: пресс-служба областной ГСЧС

В МВД готовят ужесточение ответственность за управление авто в нетрезвом состоянии

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ДТП, произошедшее вчера на Столичном шоссе в Киеве, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей, заявив, что это не первая авария, вызванная этим водителем. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"ДТП на Столичном шоссе под Киевом - последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибло двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это - не первая авария, вызванная этим водителем", - заявил президент.

По его мнению, "законодательная ответственность за такие случаи - это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи".

Глава МВД Арсен Аваков на совещании у Зеленского заявил, что МВД хочет ужесточить ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. По его словам, сейчас в Раде находится законопроект № 2695, который усиливает ответственность водителей за смертельные ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Законопроект увеличивает штраф за нетрезвое вождение, вводит штрафы за оставление места ДТП и "уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности". 

  • 3 июля сообщалось, что Зеленский подписал закон №3314, в котором отменяется уголовная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Эта норма должна была вступить в силу с 1 июля.
  • В МВД считают, что декриминализация пьяного вождения – это хорошо.
  • 12 июля в Киеве произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, из них двое - дети. Виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения – драгер показал 1,32 промилле.

Читайте мнение: Сел за руль пьяный - криминальная ответственность. Никто ничего не отменял

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
дтп Владимир Зеленский киев арсен аваков столичное шоссе

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II

Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II
 