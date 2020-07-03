В МВД считают, что декриминализация пьяного вождения – это хорошо: почему

Министерство внутренних дел объяснила свою позицию по поводу наказания за вождение авто в нетрезвом состоянии

В Министерстве внутренних дел заявили, что поддерживает принятие Верховной Радой и подписание президентом закона №3314, в котором отменяется уголовная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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В МВД пишут, что это обусловлено тем, что процедура документирования уголовного проступка значительно сложнее и требует больше времени по сравнению с документированием факта управления в нетрезвом состоянии при оформлении административного правонарушения.

Отмечается, что в среднем на оформление уголовного проступка полицейские тратили 6-8 часов, а в случае с административной процедурой оформления занимает 2-3 часа.

При этом МВД и Нацполиция заявили, что считают целесообразным за повторное вождение в нетрезвом состоянии не только увеличить штраф, но и добавить административный арест сроком до 15 суток.

Обосновывая необходимость ареста, в МВД приводят статистику: в 2019-ом полицейские оформили и направили в суд 115 000 протоколов об управлении транспортом в состоянии опьянения; а за 6 месяцев 2020 – уже 67 692 протоколов, что значительно больше, чем на аналогичный период прошлого года.

По мнению правоохранителей, эти данные свидетельствуют о том, что большого штрафа недостаточно для борьбы с вождением с состоянии опьянения.

Ранее сегодня, 3 июля, сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал закон №3314, в котором отменяется уголовная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Эта норма должна была вступить в силу с 1 июля.

Если бы президент не подписал этот закон, пьяных водителей наказывали бы штрафом от 17 000 до 34 000 грн с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет, и это нарушение считалось бы уголовным проступком. За повторное нарушение был предусмотрен штраф до 51 000 грн с лишением права управления на срок до трех лет.

Наталия Медведева

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