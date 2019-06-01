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01.06.2019, 16:33

ВМС ВСУ испытали катера Island: фото

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ВМС ВСУ испытали катера Island: фотоВМС ВСУ испытали катера Island: фотоВМС ВСУ испытали катера Island: фотоВМС ВСУ испытали катера Island: фотоВМС ВСУ испытали катера Island: фотоВМС ВСУ испытали катера Island: фото
ВМС ВСУ испытали катера Island: фотоВМС ВСУ испытали катера Island: фотоВМС ВСУ испытали катера Island: фотоВМС ВСУ испытали катера Island: фотоВМС ВСУ испытали катера Island: фотоВМС ВСУ испытали катера Island: фото
ВМС ВСУ испытали катера Island: фотоВМС ВСУ испытали катера Island: фотоВМС ВСУ испытали катера Island: фотоВМС ВСУ испытали катера Island: фотоВМС ВСУ испытали катера Island: фотоВМС ВСУ испытали катера Island: фото

Корабли дообрудовали новейшими системами и механизмами

Катера Военно-морских сил ВСУ типа Island, переданные в рамках сотрудничества между США и Украиной, находятся на завершающей стадии испытаний. Об этом сообщает в Facebook ВМС ВСУ.

Отмечается, что рабочая группа ВМС ВСУ вместе с иностранными коллегами проводят плановые швартовые, маневренные и скоростные испытания кораблей, после их дооборудования новейшими системами и механизмами.

Сообщается, что 30 мая патрульный катер "Славянск" (Р191) совершил контрольных выход из бухты Арундле,  Балтимор, штат Мэриленд. Во время похода украинские военные вместе с представителями ВМС США провели проверку обновленного оборудования корабля и убедились в его эффективности.

Следует отметить, что уже 8 июня ожидается прибытие экипажей катеров в Балтимор, где начнется их практический и завершающий этап обучения на катерах Р190 - Р191 с последующим перемещением в Украину.

3 апреля в Киеве для Военно-морских сил ВСУ спустили на воду малый бронированный артиллерийский катер проекта "Гюрза-М". 

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Теги: ВМС ВСУ, вмс сша, катер, Island
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