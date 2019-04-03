В Киеве спустили на воду артиллерийский катер: видео

Сегодня, 3 апреля" в Киеве для Военно-морских сил ВСУ спустили на воду малый бронированный артиллерийский катер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщило в Facebook командование ВМС ВСУ.

Спуск происходил на торжественной церемонии на предприятии "Кузница на Рыбацком".

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По завершении заводских испытаний катер отправится своим ходом в Одессу, где начнет государственные испытания по результатам которых поступит в состав ВМС ВСУ.

Этот катер начали строить в 2018 году и во время закладки восьмого малого бронированного артиллерийского катера 58155 шифр МБАК и третьего десантно-штурмового проекта 58503 типа "Кентавр-ЛК" в феврале 2019-го на предприятии проводили работы по его сбору.

В состав ВМС ВСУ введено 6 малых бронированных артиллерийских катеров, два из которых - "Бердянск" и "Никополь" были захвачены Россией 25 ноября 2018 года.

Также 19 ноября 2018-го в Одессу прибыли два новых десантно-штурмовых катера проекта 58503 ( "Кентавр"), которые после завершения всех необходимых испытаний будут введены в состав ВМС ВС Украины.

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2 января сообщалось, что мариупольский отряд морской охраны ГПСУ получил модернизированный катер проекта UMS-1000.