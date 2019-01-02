Охрану Азова усилили: пограничники получили катер-перехватчик

Катер проекта UMS-1000 (фото - правительственный портал)

Мариупольский отряд морской охраны ГПСУ получил модернизированный катер проекта UMS-1000. Об этом сообщила пресс-служба правительственного портала.

У этого катера мощные двигатели с двухконтурной системой охлаждения, два водомета и дизель-генератор, который обеспечивает работу систем в самом напряженном режиме.

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Во время испытания катер показал скорость 84 км/ч и это не его предел.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко отмечал, что соотношение сил Украины и России в Азовском море сейчас не в пользу Украины.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстрелялималые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипаж из 24 моряков взяли в плен. В 10 областях Украины после этого было на месяц введено военное положение.