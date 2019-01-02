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02.01.2019, 13:33

Охрану Азова усилили: пограничники получили катер-перехватчик

Охрану Азова усилили: пограничники получили катер-перехватчик - Фото
Катер проекта UMS-1000 (фото - правительственный портал)

Модернизированный катер во время испытаний разогнался до 84 км/ч и это не его предельная скорость

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Мариупольский отряд морской охраны ГПСУ получил модернизированный катер проекта UMS-1000. Об этом сообщила пресс-служба правительственного портала. 

У этого катера мощные двигатели с двухконтурной системой охлаждения, два водомета и дизель-генератор, который обеспечивает работу систем в самом напряженном режиме. 

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Во время испытания катер показал скорость 84 км/ч и это не его предел. 

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко отмечал, что соотношение сил Украины и России в Азовском море сейчас не в пользу Украины

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстрелялималые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипаж из 24 моряков взяли в плен. В 10 областях Украины после этого было на месяц введено военное положение

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Теги: гпсу, азовское море, катер, UMS-1000
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