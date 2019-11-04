15-летнего одессита подозревают в убийстве 14-летней школьницы

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Подозреваемый признался в том, что предложил ей половой контакт, а когда девушка отказала, жестоко избил ее, а затем задушил, сообщили в полиции

В Одесской области задержали 15-летнего подростка по подозрению в убийстве 14-летней школьницы. Об этом на брифинге заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

Полиция установила, что 2 ноября Дарья Дробот отдыхала за городом с друзьями, а потом куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные разъехались по домам.

Утром 3 ноября тело девочки с признаками насилия было обнаружено в лесополосе на территории Лиманского района. По результатам вскрытия, причиной ее смерти стала асфиксия.

В тот же день установили и задержали несовершеннолетнего, которого видели с погибшей. Им оказался 15-летний одессит, который летом этого года был осужден к условному сроку за грабеж.

Открыто уголовное производство по п.6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

Вместе с тем, по словам представителя полиции, тело девушки, когда его нашли, было полуобнаженным. Согласно сообщению УНИАН, Бех сказал, что подозреваемый якобы признался в том, что предложил ей половой контакт, а когда девушка отказала, жестоко избил ее, а затем задушил.

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Теги: насилие, одесса, убийство, подросток, дарья дробот
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