$1,5 млн взятки: задержаны чиновники из "охраны почв" - видео

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В полиции отметили, что гендиректора госучреждения задержали в служебном кабинете, а директора госпредприятия - на выезде из Киева

Сотрудники Нацполиции и Генпрокуратуры задержали на взятке почти $1,5 млн чиновников руководящего звена Института охраны почв Украины и госпредприятия "Головинский карьер". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Оперативники разоблачили и задокументировали коррупционную схему приватизации государственного имущества, в которой были задействованы руководители Института охраны почв Украины и "Головинского карьера".

На основании собранных материалов открыто уголовное производство по ст. 368 УК.

Установлено, что с целью приватизации госпредприятия представители общества предоставили пакет документов в госучреждение. "Чиновники выдвинули требование о предоставлении неправомерной выгоды за решение данного вопроса $1,3 млн взятки главе Института охраны почв Украины и $200 000 - директору "Головинского карьера", - подчеркнули в пресс-службе.

В полиции уточнили, что за эту сумму руководитель ГП "Головинский карьер", который также является главой ликвидационной комиссии, должен был поспособствовать в ускорении процедуры ликвидации госпредприятия, а гендиректор ГУ "Институт охраны почв Украины" - в беспрепятственной о приватизации.

1 августа задержали гендиректора Института охраны почв Украины в служебном кабинете, он получил пакет с деньгами - $1,3 млн.

На выезде из Киева задержали директора госпредприятия. У него изъяли $100 тыс, которые, по данным полиции, он получил в качестве первой части взятки.

Фото: npu.gov.ua

Решается вопрос о задержании должностных лиц в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщении им о подозрении.

22 марта 2019 года в Донецкой области СБУ разоблачила на взятке двух должностных лиц Нацполиции.

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Теги: Головинский карьер, топ-чиновники, Нацполиция, фото, взятка, видео, Институт охраны почв Украины
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