Австралиец предлагал $5000 пограничнику за въезд в Украину: видео

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Из-за попытки подкупа австралийцу запретили въезд на три года и отправили из Украины обратным рейсом

Гражданин Австралии, прибывший в Украину, рейсом из Польши предложил пограничнику взятку размером $5000. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы. 

Как информируют в пресс-центре, иностранцу отказали во въезде в Украину из-за отсутствия необходимых документов. 

Гражданина Австралии не устроил такой ход событий и он, во время ожидания обратного рейса, подошел к пограничнику и якобы заявил о готовности дать взятку размером до $5000.

Иностранец заявил, что понимает незаконность своего предложения. 

Из-за попытки подкупа австралийцу запретили въезд на три года и отправили из Украины обратным рейсом.

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Теги: коррупция, взятка, пограничник, австралиец
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