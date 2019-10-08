Австралиец предлагал $5000 пограничнику за въезд в Украину: видео

Гражданин Австралии, прибывший в Украину, рейсом из Польши предложил пограничнику взятку размером $5000. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Как информируют в пресс-центре, иностранцу отказали во въезде в Украину из-за отсутствия необходимых документов.

Гражданина Австралии не устроил такой ход событий и он, во время ожидания обратного рейса, подошел к пограничнику и якобы заявил о готовности дать взятку размером до $5000.

Иностранец заявил, что понимает незаконность своего предложения.

Из-за попытки подкупа австралийцу запретили въезд на три года и отправили из Украины обратным рейсом.