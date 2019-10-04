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1700 звонков. НАБУ сказало, что делает с жалобами на коррупцию

1700 звонков. НАБУ сказало, что делает с жалобами на коррупцию - Фото
Здание НАБУ (Фото: НАБУ)
04.10.2019, 17:45

В Бюро заверили, что все обращения должным образом зарегистрированы, им предоставят правовую оценку и пришлют ответы заявителям

Более 1700 обращений о возможной коррупции поступило в Национальное антикоррупционное бюро за последние две недели. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В Бюро уточнили, что 960+ сообщений поступило по телефону, 360+ по электронной почте, 370+ по обычной почте.

НАБУ заверило, что все обращения должным образом зарегистрированы, им предоставят правовую оценку и пришлют ответы заявителям.

По информации Бюро, люди жалуются на:

- ненадлежащее досудебное расследование,
- ненадлежащую реализацию социальных, трудовых прав и законных интересов,
- нарушения требований земельного, жилищно-коммунального законодательства,
- нарушения законодательства при принудительном исполнении судебных решений,
- вопросы, связанные с несогласием с судебными решениями и нарушением норм материального и процессуального права при их принятия.

В НАБУ отмечают, что нередко люди жалуются на жизненные обстоятельства и соседей.

В Бюро уточнили, что будут проводить расследование только по тем изложенным фактам, которые подследственны НАБУ, а именно - возможные преступления, совершенные высокопоставленными лицами, или когда местной общине или интересам государства нанесен ущерб на 960+ тыс. грн.

Что касается остальных обращений, в Бюро обещают направить их в другие органы для рассмотрения в пределах компетенции. Даже при таких обстоятельствах НАБУ проинформирует заявителя об этом факте и сообщит, с каким органом стоит в дальнейшем держать связь. Кроме того Бюро предоставит разъяснения возможных путей восстановления нарушенных прав и интересов.

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коррупция набу
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