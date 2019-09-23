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Набсовет НАБУ призвал Зеленского не распространять дезинформацию

Набсовет НАБУ призвал Зеленского не распространять дезинформацию - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)
23.09.2019, 17:05

Общественники напомнили, что в компетенцию Бюро входят лишь крупные коррупционные преступления, совершенные топ-чиновниками

Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро призвал президента Владимира Зеленского не распространять дезинформацию о полномочиях органа. Заявление было опубликовано на сайте Совета.

Общественники ответили на сегодняшнее видеообращение президента, в котором он призвал украинцев сообщать коррупционных преступлениях на горячую линию НАБУ.

В Набсовете напомнили, что детективы Бюро занимаются только коррупционными правонарушениями, которые были совершены высшими должностными лицами и составляют угрозу национальной безопасности, о чем не сказал в своем обращении президент. Полный перечень дел, которые может расследовать НАБУ можно посмотреть здесь.

Общественники опасаются, что из-за недостоверной информации о полномочиях бюро горячая линия НАБУ может быть перегружена звонками о нарушениях, которые не входят в компетенцию органа.

  • Сегодня утром Владимир Зеленский в видеообращении призвал украинцев сообщать о взятках, откатах и прочих преступлениях в НАБУ по телефону 0 800 503 200.

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