Набсовет НАБУ призвал Зеленского не распространять дезинформацию

Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро призвал президента Владимира Зеленского не распространять дезинформацию о полномочиях органа. Заявление было опубликовано на сайте Совета.
Общественники ответили на сегодняшнее видеообращение президента, в котором он призвал украинцев сообщать коррупционных преступлениях на горячую линию НАБУ.
В Набсовете напомнили, что детективы Бюро занимаются только коррупционными правонарушениями, которые были совершены высшими должностными лицами и составляют угрозу национальной безопасности, о чем не сказал в своем обращении президент. Полный перечень дел, которые может расследовать НАБУ можно посмотреть здесь.
Общественники опасаются, что из-за недостоверной информации о полномочиях бюро горячая линия НАБУ может быть перегружена звонками о нарушениях, которые не входят в компетенцию органа.
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