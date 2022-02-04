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Четыре живых сокола в багажной сумке. Пограничники не пустили контрабанду в Катар: видео видео

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04.02.2022, 21:10
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Сегодня, 4 февраля, в международном аэропорту Борисполь пограничники пресекли незаконный вывоз в Катар четырех соколов. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Как отмечается, украинец планировал переправить соколов, погрузил их в сумку и сдал в багаж.

Для контрабандной перевозки в Доху четырех птиц завернули в ткань и зафиксировали скотчем, уложили в сумку, по краям которой разместили хладагенты. 

По данным ГПСУ, багаж был зарегистрирован на гражданина Украины, который паспортный контроль не проходил и на посадку не явился.

"Соколов изъяли, в отношении гражданина будут составлены соответствующие документы о правонарушений", – говоится в сообщении.

Четыре живых сокола в багажной сумке. Пограничники не пустили контрабанду в Катар: видео

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Наталия Медведева
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гпсу контрабанда Борисполь птицы
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