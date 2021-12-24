Сегодня, 24 декабря, в аэропорту Борисполь был задержан мужчина за попытку провезти в Украину шесть новых iPhone 13 Pro Max на сумму 300 000 гривень. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Уточняется, что пассажир прибыл в Украину рейсом Дубай-Киев. В туалете терминала он перепаковал незадекларированный груз.

"С помощью клейкой ленты мужчина закрепил на спине несколько упаковок с новенькими смартфонами", – сказано в сообщении.

Сотрудники контрольно-пропускного пункта Киев сообщили пограничникам о преступлении. Оперативники осмотрели багаж и ручную кладь гражданина – нашли шесть смартфонов iPhone 13 Pro Max.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере 100% от стоимости смартфонов с конфискацией товара.

В сентябре 2021 года в пункте пропуска Орловка на выезде из Украины пограничники задержали гражданина Австрии, который пытался вывезти книгу конца XIX столетия и картину начала XX-го.

В начале октября шестеро украинок, возвращавшихся из египетского курортного города Шарм-эль-Шейх, пытались провезти в Киев 79 кг псевдоэфедрина на 12 млн грн.

Сотрудники Госпогранслужбы в Одесской области изъяли у гражданина Японии шпионское оборудование со встроенными камерами, которое он хотел провезти в Молдову.

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Яна Катасонова

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