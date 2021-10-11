Украинки вернулись из Египта с пятью чемоданами псевдоэфедрина на 12 млн грн – фото, видео

Шестеро украинок, возвращавшихся из египетского курортного города Шарм-эль-Шейх, пытались провезти в Киев 79 кг псевдоэфедрина на 12 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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В аэропорту Борисполь правоохранители осмотрели багаж и ручную кладь женщин и нашли в пяти чемоданах большое количество таблеток с содержанием прекурсора. Экспресс-тест подтвердил, что в составе таблеток содержится псевдоэфедрин.

По данным пограничников, всего женщины перевозили 395 250 таблеток общим весом 79 кг. Таблетки изъяли и направили на экспертизу. Их ориентировочная стоимость – 12 млн грн.

Сообщается, что женщин привлекли к ответственности за нарушение таможенных правил, продолжаются мероприятия по установлению обстоятельств дела.

СПРАВКА. Псевдоэфедрин может применяться в качестве лекарственного средства – к примеру, сосудосуживающего. Однако вещество имеет психоактивное наркотическое действие, потому часто используется как прекурсор для изготовления наркотиков.

12 августа 2021-го Украина и США подписали меморандум о совместном противодействии транснациональному наркотрафику. По данным ГПСУ, наибольшее количество выявлено на морских каналах и на границе с Россией. Основная часть – наркотики растительного происхождения и кокаин.

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Оксана Житнюк

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