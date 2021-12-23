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Нигериец прорывался "учить украинский" в Одессе, давал взятку. Его отправили домой: фото

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 14:08
Нигериец прорывался
Нигериец предлагал пограничникам взятку (фото - пресс-служба Госпогранслужбы)

В аэропорту Одессы нигериец предлагал пограничникам взятку $300 – просил пропустить его в Украину для "углубленного изучения украинского языка". Об этом рассказали в Госпогранслужбе.

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Уточняется, что мужчина прибыл рейсом из Стамбула. У него не оказалось документов, подтверждающих цель визита.

"Во время мер пограничного контроля он утверждал, что приехал на курсы углубленного изучения украинского языка в одном из учебных заведений Одессы", – сказано в сообщении.

Гражданину Нигерии во въезде отказали, он отправлен домой обратным рейсом.

Фото – пресс-служба Госпогранслужбы

Фото – пресс-служба Госпогранслужбы

По данным пограничников, мужчина второй раз за месяц неудачно пытался попасть в Украину.

  • В ноябре 2021 года пограничники не пропустили в Украину 15 граждан стран Ближнего Востока, которые пытались въехать в Черниговскую область с территории Беларуси.
  • Во Львовской области задержали "вора в законе", который приехал в Украину для создания организованных преступных группировок
  • 22 декабря СБУ заявила о разоблачении в Днепре лидера фейкового "народовластия", который объявил себя "президентом" и сформировал теневое правительство. 

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Яна Катасонова
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Одесса изучение госпогранслужба взятка украинский язык нигериец
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