Нигериец прорывался "учить украинский" в Одессе, давал взятку. Его отправили домой: фото

В аэропорту Одессы нигериец предлагал пограничникам взятку $300 – просил пропустить его в Украину для "углубленного изучения украинского языка". Об этом рассказали в Госпогранслужбе.

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Уточняется, что мужчина прибыл рейсом из Стамбула. У него не оказалось документов, подтверждающих цель визита.

"Во время мер пограничного контроля он утверждал, что приехал на курсы углубленного изучения украинского языка в одном из учебных заведений Одессы", – сказано в сообщении.

Гражданину Нигерии во въезде отказали, он отправлен домой обратным рейсом.

По данным пограничников, мужчина второй раз за месяц неудачно пытался попасть в Украину.

В ноябре 2021 года пограничники не пропустили в Украину 15 граждан стран Ближнего Востока, которые пытались въехать в Черниговскую область с территории Беларуси.

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Яна Катасонова

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