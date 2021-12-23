Нигериец прорывался "учить украинский" в Одессе, давал взятку. Его отправили домой: фото
В аэропорту Одессы нигериец предлагал пограничникам взятку $300 – просил пропустить его в Украину для "углубленного изучения украинского языка". Об этом рассказали в Госпогранслужбе.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Уточняется, что мужчина прибыл рейсом из Стамбула. У него не оказалось документов, подтверждающих цель визита.
"Во время мер пограничного контроля он утверждал, что приехал на курсы углубленного изучения украинского языка в одном из учебных заведений Одессы", – сказано в сообщении.
Гражданину Нигерии во въезде отказали, он отправлен домой обратным рейсом.
По данным пограничников, мужчина второй раз за месяц неудачно пытался попасть в Украину.
- В ноябре 2021 года пограничники не пропустили в Украину 15 граждан стран Ближнего Востока, которые пытались въехать в Черниговскую область с территории Беларуси.
- Во Львовской области задержали "вора в законе", который приехал в Украину для создания организованных преступных группировок
- 22 декабря СБУ заявила о разоблачении в Днепре лидера фейкового "народовластия", который объявил себя "президентом" и сформировал теневое правительство.
Читайте также: Шуфутинский после поездок в Крым собрался выступать в Киеве: Пограничники отреагировали
Комментарии