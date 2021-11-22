Шуфутинский после поездок в Крым собрался выступать в Киеве: Госпогранслужба отреагировала

Российский певец Михаил Шуфутинский, незаконно посещавший Крым, собрался с концертом в Киев. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии LIGA.net сказал, что пограничникам известно об этом, и они будут действовать в рамках украинского законодательства.

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Демченко отметил, что Госпогранслужба знает из открытых источников, что Шуфутинский неоднократно был в Крыму, и при подтверждении этой информации после дополнительной проверки ему будет запрещен въезд в Украину.

Спикер ГПСУ уточнил, что за незаконное посещение оккупированного полуострова предусматривается штраф и запрет на въезд в Украину. При этом решение о запрете принимается непосредственно при попытке пересечения границы – то есть сейчас пограничники не могут этого сделать.

Концерт Шуфутинского в киевском Дворце спорта запланирован на 8 марта 2022 года. Билеты уже есть в продаже, они стоят от 590 до 3999 грн. Шуфутинский записал видеоприглашение на мероприятие, пообещав, что "совсем скоро" приедет.

В 2017 году Шуфутинского внесли в базу Миротворец за въезд в оккупированный Крым "с целью дополнительного заработка". Тогда в комментарии росСМИ певец назвал "глупостью и ерундой" внесение его данных в базу сайта.

"Я пока не очень понял, куда меня внесли, в какие списки, вроде как нарушил какие-то украинские законы… Это все такая ерунда. Я выступал и в Азербайджане, и в Армении, и в Грузии, и в Молдове, а тут они решили, что я выступаю на каких-то "оккупированных территориях" - глупость такая и ерунда полная. Но, говоря на сленге, я не парюсь", - сказал он.

В январе 2018 года Басту из-за незаконного посещения Крыма внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности, и запретили въезд в Украину на три года. В сентябре 2020-го Басте сняли запрет на въезд в Украину. 25 июня 2021-го он дал концерт в Киеве, а в августе – в Одессе.

В сентябре российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) попал в список невъездных в Украину лиц.

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Оксана Житнюк

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