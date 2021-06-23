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"Крымский мост соединил два берега РФ". СБУ просит Минкульт включить Басту в черный список

23.06.2021, 17:36
Баста в фильме "Ке-ды" (Скриншот)

Российский рэпер Василий Вакуленко (Баста), не раз выступавший в оккупированном Крыму, может приехать на концерты в Украину с 25 по 27 июня. В Службе безопасности Украины сообщили в комментарии LIGA.net, что предоставили Министерству культуры представление о включении артиста в список людей, угрожающих национальной безопасности.

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В СБУ отметили, что были проведены соответствующие проверки. В частности, речь идет о съемках Вакуленко в фильме "Ке-ды", где он играет российского военнослужащего, который проходит службу в оккупированном Крыму.

В 2020-ом Басте отменили запрет на въезд в Украину – в 2015 году он давал концерты в оккупированном Россией. Позже ему на три года закрыли въезд в Украину. В СБУ отмечают, что по закону, если лицо за три года запрета на въезд в Украину ни разу больше не посещало оккупированный Крым, то санкцию автоматически аннулируют.

"Что и произошло осенью 2020-го. Собственно говоря, мы считаем, что у преступления нет срока давности. После того, как его (Басту – ред.) исключили из этого черного списка мы проинформировали коллег из Госпогранслужбы, что Баста посещал Крым и это может быть основаниям для них закрыть для него въезд", – отметили в СБУ.

В пресс-службе ГПС сообщили в комментарии LIGA.net, что могут опираться только на свои полномочия – запрета на въезд в Украину у Басты нет. 

"Новых фактов того, что данное лицо посещало оккупированные территории нет", – сообщили в Погранслужбе.

LIGA.net обратилась за комментариями в Министерство культуры.

Как сообщает пропагандистское издание rg.ru, Баста также был в жюри российского конкурса, на котором выбирали лучшую песню о Крымском мосте, построенном оккупантами, где в припеве звучат слова "желанный Крымский мост соединил два берега России".

  • В январе 2018 года Басту из-за незаконного посещения Крыма внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности, и запретили въезд в Украину на три года.
  • В сентябре 2020-го Басте сняли запрет на въезд в Украину. В СБУ сказали, что не получали данных о нарушениях от Басты за три года запрета.
  • В конце апреля 2021-го стало известно, что Баста приехал в Киев.

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Станислав Стороженко
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Баста Василий Вакуленко Крым сбу оккупация запрет на въезд Минкульт ГПС
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