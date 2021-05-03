В Киев приехал выступавший в оккупированном Крыму российский рэпер Баста – Стерненко

В Киев приехал не раз выступавший в оккупированном Крыму российский рэпер Василий Вакуленко (Баста). Об этом сообщил в Facebook общественный активист Сергей Стерненко.

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Как отмечается, Вакуленко ранее неоднократно гастролировал в оккупированном Крыму и не признавал, что нарушал украинский закон.

По словам Стерненко, информацию о том, что россиянин находится в Киеве ему предоставили в Госпогранслужбе, окружение самого Басты, а также персонал ресторана Mocco, где рэпер остановился поесть.

В сопровождающем пост видеоролике Стерненко заявил, что о возможном приезде Вакуленко была своевременно проинформирована Служба безопасности.

Он отметил, что в 2017 году СБУ запретила Вакуленко въезд в Украину на три года. После этого россиянин не раз говорил, что не понимает, почему ему запретили въезд.

Стерненко сказал, что концерты рэпера в Украине запланированы на 25 и 26 июня, и предположил, что сейчас россиянин приехал в Киев отдохнуть.

29 апреля российскому рэперу Моргенштерну запретили въезд в Украину, запланированные им ранее концерты в Киеве, Харькове и Запорожье не состоятся.

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Наталия Медведева

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