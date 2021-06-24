Минкультуры не получало от СБУ запрос на включение Басты в черный список – замминистра

В Минкультуры не поступало представление СБУ на внесение российского рэпера Василия Вакуленко (Баста) в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сегодня в Facebook написал замминистра культуры Тарас Шевченко.

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"Такое обращение от СБУ не поступало", – написал он.

LIGA.net пытается получить комментарий Службы безопасности.

Вакуленко, не раз выступавший в оккупированном Крыму, может приехать на концерты в Украину с 25 по 27 июня.

Вчера в СБУ сообщили, что предоставили Минкультуры представление о включении артиста в список лиц, угрожающих национальной безопасности.

В январе 2018 года Вакуленко из-за незаконного посещения Крыма внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности, и запретили въезд в Украину на три года.

В сентябре 2020-го ему сняли запрет на въезд в Украину. В СБУ пояснили, что, по закону, если лицо за три года запрета на въезд в Украину ни разу не посещало Крым, то санкцию автоматически аннулируют.

В конце апреля 2021-го стало известно, что Баста приехал в Киев.

Вадим Ребрина

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