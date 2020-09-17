Российскому рэперу Басте отменили запрет на въезд в Украину

Минкульт исключил российского рэпера Василия Вакуленко из списка лиц, которым запрещен въезд в Украину

16 сентября Министерство культуры и информационной политики исключило гражданина РФ Василия Вакуленко (Баста) из перечня лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

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В Минкульте рассказали, что 31 августа к ним обратилась Служба безопасности Украины с представлением о снятии запрета на въезд Вакуленко, а также исключении его из перечня лиц, представляющих угрозу нацбезопасности.

"По представлению СБУ соответствующим приказом МКИП от 16 сентября Василий Вакуленко был исключен из списка. Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделена", - уточняют в ведомстве.

В 2015 году Баста давал концерты в оккупированном Россией Крыму, нарушая порядок пересечения госграницы Украины.

Из-за этого в сентябре 2017 года Басте на три года закрыли въезд в Украину.

Владислав Сердюк

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