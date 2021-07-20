Баста, нарушавший законы Украины, едет в Одессу. СБУ говорит – все законно

Российский рэпер Василий Вакуленко (Баста), не раз выступавший в оккупированном Крыму, опять собрался с концертом в Украину – на этот раз в Одессу. Об этом Баста сообщил на своей странице в Instagram.

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Концерт Вакуленко запланирован на 8 августа в одесском клубе Ibiza. Также мероприятие анонсировал и сам ночной клуб, объявив старт продажи билетов.

В Службе безопасности Украины сообщили в комментарии LIGA.net, что формально оснований для запрета на въезд Басты на данный момент нет.

В СБУ отметили, что трехгодичный срок запрета на въезд истек, а после этого рэпер не нарушал украинское законодательство – в частности, не посещал оккупированный Крым.

Как известно, 25 июня 2021-го Баста дал концерт в Киеве. За несколько дней до этого в СБУ заявили, что якобы предоставили Министерству культуры представление о включении артиста в список людей, угрожающих национальной безопасности. Однако замминистра культуры Тарас Шевченко сообщил, что в ведомство не поступало представление СБУ на внесение Вакуленко в черный список.

В январе 2018 года Басту из-за незаконного посещения Крыма внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности, и запретили въезд в Украину на три года.

В сентябре 2020-го Басте сняли запрет на въезд в Украину.

В конце апреля 2021-го стало известно, что Баста приехал в Киев.

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Оксана Житнюк

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