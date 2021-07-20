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Баста, нарушавший законы Украины, едет в Одессу. СБУ говорит – все законно

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 11:51
Баста, нарушавший законы Украины, едет в Одессу. СБУ говорит – все законно - Фото
Василий Вакуленко (Баста) Фото: скриншот из видео/YouTube

Российский рэпер Василий Вакуленко (Баста), не раз выступавший в оккупированном Крыму, опять собрался с концертом в Украину – на этот раз в Одессу. Об этом Баста сообщил на своей странице в Instagram.

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Концерт Вакуленко запланирован на 8 августа в одесском клубе Ibiza. Также мероприятие анонсировал и сам ночной клуб, объявив старт продажи билетов.

В Службе безопасности Украины сообщили в комментарии LIGA.net, что формально оснований для запрета на въезд Басты на данный момент нет.

В СБУ отметили, что трехгодичный срок запрета на въезд истек, а после этого рэпер не нарушал украинское законодательство – в частности, не посещал оккупированный Крым.

Как известно, 25 июня 2021-го Баста дал концерт в Киеве. За несколько дней до этого в СБУ заявили, что якобы предоставили Министерству культуры представление о включении артиста в список людей, угрожающих национальной безопасности. Однако замминистра культуры Тарас Шевченко сообщил, что в ведомство не поступало представление СБУ на внесение Вакуленко в черный список.

Читайте также: Ткаченко: Моргенштерна, слава богу, решили не пускать, а Баста может въехать – срок истек 

Оксана Житнюк
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Баста Василий Вакуленко сбу одесса запрет на въезд
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