В Киеве пограничная служба задержали российскую блогершу, которая летом этого года незаконно ездила на территорию временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным ведомства, девушка прилетела в Киев рейсом из Варшавы. Во время проверки пограничники выяснили, что россиянка летом этого года нелегально ездила в Крым по незаконно построенному мосту через Керченский пролив.

Пограничная служба пишет, что девушка – 22-летняя TikTok-блогерша из Москвы. Собеседник в правоохранительных органах уточнил LIGA.net, что речь идет об Алене Вотинцевой.

За нарушение украинского законодательства девушке запретили въезд в Украину на три года. Если она в течении этого периода попытается вновь въехать в страну, запрет увеличат до 10 лет. Из Украины россиянка должна вылететь ближайшим обратным рейсом, отмечает ГПСУ.

5 февраля 2021-го пограничники не пустили в Украину актрису из России, которая ранее незаконно посещала временно оккупированный Крым.

11 ноября петиция общественного деятеля Сергея Стерненко о запрете въезда в Украину гражданам страны-агрессора РФ или введении для них визового режима набрала более 25 000 подписей.

Читайте также: За Крым. В Украину не пустили российского режиссера и запретили въезд на три года

Елизавета Кумбер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.