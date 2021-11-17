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Московская TikTok-блогерша прилетела в Киев. Ее задержали "за Крым" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2021, 16:35
Иллюстративное фото (Фото: пресс-служба ГПСУ)
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В Киеве пограничная служба задержали российскую блогершу, которая летом этого года незаконно ездила на территорию временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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По данным ведомства, девушка прилетела в Киев рейсом из Варшавы. Во время проверки пограничники выяснили, что россиянка летом этого года нелегально ездила в Крым по незаконно построенному мосту через Керченский пролив.

Пограничная служба пишет, что девушка – 22-летняя TikTok-блогерша из Москвы. Собеседник в правоохранительных органах уточнил LIGA.net, что речь идет об Алене Вотинцевой.

За нарушение украинского законодательства девушке запретили въезд в Украину на три года. Если она в течении этого периода попытается вновь въехать в страну, запрет увеличат до 10 лет. Из Украины россиянка должна вылететь ближайшим обратным рейсом, отмечает ГПСУ.

Московскую блогершу не пустили в Украину (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Читайте также: За Крым. В Украину не пустили российского режиссера и запретили въезд на три года

Елизавета Кумбер
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Москва Крым запрет гпсу въезд блогер TikTok
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