За Крым. В Украину не пустили российского режиссера и запретили въезд на три года

Российскому видеорежиссеру, который незаконно посещал временно оккупированный Крым, запретили въезд в Украину на три года. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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В ведомстве не уточняют имени режиссера, не называют ни его работ, ни даты незаконного посещения Крыма.

Отмечается, что инцидент произошел вчера, когда режиссер прилетел рейсом из Стамбула в Борисполь. Поле проверки правоохранители отказали ему во въезде.

На оперативном видео, видимо, пограничник говорит режиссеру, что ему запрещен въезд в Украину на три года. А случае, если он снова попытается попасть в страну – запрет продля до 10 лет.

20 октября российскому пропагандисту с телеканала Россия-1 Борису Корчевникову, который за несколько дней въехал на территорию Украины, запретили въезд в Украину на три года.

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