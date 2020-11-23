За Крым. В Украину не пустили российского режиссера и запретили въезд на три года

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Если российский режиссер в течение трех лет снова попытаеся попасть в Украину, то въезд ему закроют уже на 10 лет

Российскому видеорежиссеру, который незаконно посещал временно оккупированный Крым, запретили въезд в Украину на три года. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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В ведомстве не уточняют имени режиссера, не называют ни его работ, ни даты незаконного посещения Крыма.

Отмечается, что инцидент произошел вчера, когда режиссер прилетел рейсом из Стамбула в Борисполь. Поле проверки правоохранители отказали ему во въезде.

На оперативном видео, видимо, пограничник говорит режиссеру, что ему запрещен въезд в Украину на три года. А случае, если он снова попытается попасть в страну – запрет продля до 10 лет.     

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Теги: режиссер, Крым, въезд, граница, гпсу, пограничники, Украина
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