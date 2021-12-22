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Задержан "вор в законе". СБУ подозревает причастность к спецслужбам РФ

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 18:05
Задержан
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Во Львовской области СБУ задержала "вора в законе", который приехал в Украину для создания организованных преступных группировок, сообщает пресс-служба ведомства.

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Задержан известный злоумышленник, уроженец одной из стран Южного Кавказа, которого подозревают в причастности к совершению особо тяжких преступлений.

"Проверяется информация о подрывной деятельности спецслужб РФ из-за попыток искусственного обострения криминогенной обстановки в западных регионах нашего государства", – сказано в сообщении.

По информации спецслужбы, за систематические угрозы нацбезопасности подозреваемый был включен в санкционный список СНБО, ему запрещен въезд в Украину.

По предварительным данным, он скрывался на территории Львовской области и пытался оказывать влияние на сообщников, планируя создать в регионе преступную организацию.

Обвиняемый пересек границу и находился на территории Украины, используя поддельные документы. Злоумышленнику сообщили о подозрении по статье о незаконном пересечении госграницы, ему грозит до трех лет лишения свободы.

  • 6 декабря 2021 года украинские спецслужбы взяли на Донбассе штурмовика из банды "Сомали".
  • Военная контрразведка сообщила, что заблокировала передачу секретных данных об украинской противовоздушной обороне спецслужбам России.
  • В Донецкой области пособница оккупантов получила восемь лет тюрьмы. Участница агентурной сети ФСБ РФ имеет отношение к подготовке терактов в Украине.

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Яна Катасонова
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