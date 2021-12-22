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СБУ заявила о задержании в Днепре самозванного "президента Украины": фото

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 18:33
СБУ заявила о задержании в Днепре самозванного
Задержание подозреваемого (Фото: пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении в Днепре лидера фейкового "народовластия", который объявил себя "президентом" и сформировал теневое правительство. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По информации спецслужбы, в Днепре разоблачен лидер антигосударственной организации так называемого "народовластия", который публично призывал к свержению конституционного строя.

В СБУ заявили, что подозреваемый считает действующие органы государственной власти нелегитимными и призывал граждан заменить их новыми, не исключая вариант насильственного свержения власти.

По материалам следствия, подозреваемый собирал единомышленников в рядах "всеукраинского национального конгресса" и вместе с ними формировал теневое правительство.

"На первом собрании добился избрания себя так называемым "президентом Украины". Другими решениями назначены – "глава верховной рады", "премьер-министр"", руководители силовых ведомств, а действующие государственные органы были признаны "террористическими структурами", – говорится в сообщении Службы безопасности.

СБУ заявила о задержании в Днепре самозванного "президента Украины": фото

По данным СБУ, подозреваемый пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО/ООС и действующих военнослужащих ВСУ.

Правоохранители проведи обыск по месту жительства подозреваемого, во время которого обнаружили и изъяли: печати и бланки фейковых псевдообразований; компьютеры и телефоны; распоряжения самопровозглашенных органов власти и "дипломатические паспорта".

СБУ заявила о задержании в Днепре самозванного "президента Украины": фото

Фигуранту сообщили о подозрении по статье о совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Наталия Медведева
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днепр сбу самозванец захват власти
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