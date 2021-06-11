UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Запорожье пытались создать фейковый горсовет – СБУ

11.06.2021, 18:17
В Запорожье пытались создать фейковый горсовет – СБУ - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности заявила о блокировании попытки создания в Запорожье псевдогосударственного образования "Гуляйпольский городской совет". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По информации спецслужбы, сторонники идеи создания "горсовета" проводили публичные мероприятия, где призывали не признавать действующую украинскую власть, создать силовые группы быстрого реагирования для захвата органов власти, правоохранительных и судебных структур, агитировали местных жителей присоединиться к "движению" посредством проведения массовых акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации.

Как сообщает СБУ, для легализации полномочий организаторы фейкового органа местного самоуправления провели собрание, на котором выбрали "мэра" и "депутатов".

Правоохранители провели обыски и изъяли у "депутатов" и "городского головы" печати и штампы "органов местного самоуправления", протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие документы.

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Запорожье сбу фейковый горсовет
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 