В Запорожье пытались создать фейковый горсовет – СБУ

Служба безопасности заявила о блокировании попытки создания в Запорожье псевдогосударственного образования "Гуляйпольский городской совет". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По информации спецслужбы, сторонники идеи создания "горсовета" проводили публичные мероприятия, где призывали не признавать действующую украинскую власть, создать силовые группы быстрого реагирования для захвата органов власти, правоохранительных и судебных структур, агитировали местных жителей присоединиться к "движению" посредством проведения массовых акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации.

Как сообщает СБУ, для легализации полномочий организаторы фейкового органа местного самоуправления провели собрание, на котором выбрали "мэра" и "депутатов".

Правоохранители провели обыски и изъяли у "депутатов" и "городского головы" печати и штампы "органов местного самоуправления", протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие документы.

7 апреля СБУ сообщала, что в Хмельницком создали фейковый горсовет, который сотрудничал с подозреваемым в госизмене блогером Анатолием Шарием и координировался российскими спецслужбами.

Наталия Медведева

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