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Из Беларуси в Украину пытались въехать 15 граждан стран Ближнего Востока – ГПСУ

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 20:54
Из Беларуси в Украину пытались въехать 15 граждан стран Ближнего Востока – ГПСУ - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники не пропустили в Украину 15 граждан стран Ближнего Востока, которые пытались въехать в Черниговскую область с территории Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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15 иностранцев следовали рейсовым автобусом из Минска. Они сказали, что путешествуют с целью туризма.

В ходе дополнительной проверки служащие ГПСУ выяснили, что иностранцы, среди которых четыре подростка, несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и сразу же направились в Гродненскую область.

По их словам, осмотрев достопримечательности на западе Беларуси, путешественники решили посетить еще Украину. Они уверяли, что в нашей стране их больше всего интересуют виды Львовской области. Оттуда они якобы планировали вернуться домой.

"Однако такой туристический маршрут не убедил стражей порядка и не стал основанием для подтверждения цели их путешествия", – говорится в сообщении.

Пограничники также установили, что большинство из задержанных граждан имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре-октябре этого года.

Принято решение о возвращении путешественников в Беларусь.

Меры по дополнительной проверке законности въезда в Украину пограничники проводили совместно с представителями Нацполиции и СБУ.

СПРАВКА. С начала лета режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
Вадим Ребрина
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