Из Беларуси в Украину пытались въехать 15 граждан стран Ближнего Востока – ГПСУ
Пограничники не пропустили в Украину 15 граждан стран Ближнего Востока, которые пытались въехать в Черниговскую область с территории Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
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15 иностранцев следовали рейсовым автобусом из Минска. Они сказали, что путешествуют с целью туризма.
В ходе дополнительной проверки служащие ГПСУ выяснили, что иностранцы, среди которых четыре подростка, несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и сразу же направились в Гродненскую область.
По их словам, осмотрев достопримечательности на западе Беларуси, путешественники решили посетить еще Украину. Они уверяли, что в нашей стране их больше всего интересуют виды Львовской области. Оттуда они якобы планировали вернуться домой.
"Однако такой туристический маршрут не убедил стражей порядка и не стал основанием для подтверждения цели их путешествия", – говорится в сообщении.
Пограничники также установили, что большинство из задержанных граждан имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре-октябре этого года.
Принято решение о возвращении путешественников в Беларусь.
Меры по дополнительной проверке законности въезда в Украину пограничники проводили совместно с представителями Нацполиции и СБУ.
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