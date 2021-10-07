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В Одесской области пограничники нашли у японца шпионские очки и часы

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 18:26
В Одесской области пограничники нашли у японца шпионские очки и часы - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ

Сотрудники Госпогранслужбы в Одесской области изъяли у гражданина Японии шпионское оборудование со встроенными камерами, которое он хотел провезти в Молдову. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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В сообщении сказано, что пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили у гражданина Японии шпионское оборудование: две пары очков, две ручки и часы, в которых были вмонтированы скрытые камеры и микро-USB разъемы.

Иностранец ехал на рейсовом автобусе через пункт пропуска "Паланка", пытаясь провезти оборудование в Молдову.

Пограничники не пропустили его через границу, предметы изъяли и сообщили о находке в компетентные органы.

В Одесской области пограничники нашли у японца шпионские очки и часы

В Одесской области пограничники нашли у японца шпионские очки и часы

В Одесской области пограничники нашли у японца шпионские очки и часы

В Одесской области пограничники нашли у японца шпионские очки и часы

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Виктория Найдёнова
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граница гпсу шпионаж Молдова
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