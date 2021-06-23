"Промыли мозги спецслужбы РФ". В Литве задержанный по подозрению в шпионаже признал вину
В Литве подозреваемый в шпионаже бизнесмен Деймантас Бертаускас признал свою вину в суде. Мужчина утверждает, что ему "промыли мозги российские спецслужбы", передает LRT.lt.
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Бизнесмен из Вильнюса предстал перед судом вместе с бывшим политиком Альгирдасом Палецкисом по обвинению в шпионаже. При этом Бертаускас признал вину и принес извинения. Палецкис тем временем отрицает какие-либо правонарушения и заявляет, что вел журналистское расследование и писал книгу о событиях 13 января – для этого якобы и собирал информацию.
По данным Генеральной прокуратуры Литвы, с февраля 2017-го по октябрь 2018-го Палецкис вместе с Бертаускасом собирали информацию, интересовавшую российскую разведку, и получали за это деньги. В частности, они собирали данные о чиновниках и судьях, которые рассматривали дело о событиях 13 января, а также информировали о других делах, связанных с отношениями России и Литвы в 1990–1991 годах.
- Бывший председатель Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис находился под стражей с октября 2018 года.
- Прокурор запросила для Палецкиса девять лет тюрьмы. Приговор должны огласить 27 июля 2021-го.
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