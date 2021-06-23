"Промыли мозги спецслужбы РФ". В Литве задержанный по подозрению в шпионаже признал вину

В Литве подозреваемый в шпионаже бизнесмен Деймантас Бертаускас признал свою вину в суде. Мужчина утверждает, что ему "промыли мозги российские спецслужбы", передает LRT.lt.

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Бизнесмен из Вильнюса предстал перед судом вместе с бывшим политиком Альгирдасом Палецкисом по обвинению в шпионаже. При этом Бертаускас признал вину и принес извинения. Палецкис тем временем отрицает какие-либо правонарушения и заявляет, что вел журналистское расследование и писал книгу о событиях 13 января – для этого якобы и собирал информацию.

По данным Генеральной прокуратуры Литвы, с февраля 2017-го по октябрь 2018-го Палецкис вместе с Бертаускасом собирали информацию, интересовавшую российскую разведку, и получали за это деньги. В частности, они собирали данные о чиновниках и судьях, которые рассматривали дело о событиях 13 января, а также информировали о других делах, связанных с отношениями России и Литвы в 1990–1991 годах.

СПРАВКА. 11 марта 1990 года Литва объявила о выходе из состава СССР и провозгласила свою независимость. В начале 1991-го в стране начались акции протеста против повышения цен, чем "обеспокоились" и в СССР. С 8 по 13 января высшее советское руководство пыталось военным путем вернуть республику в состав Советского Союза. В Литву были переброшены бойцы спецподразделений РФ. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телебашни погибли 15 человек, свыше 600 были ранены.

Бывший председатель Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис находился под стражей с октября 2018 года.

Прокурор запросила для Палецкиса девять лет тюрьмы. Приговор должны огласить 27 июля 2021-го.

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Оксана Житнюк

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