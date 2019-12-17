Что сейчас происходит на передовой около Золотого: видео

От позиций украинских войск около хутора Вильный в Попаснянском районе Луганской области до траншей гибридной армии РФ - несколько десятков метров. О том, как проходят будни на передовой неподалеку от города Золотое, снят сюжет 5 канала.

"Это наиболее приближенный к врагу участок. Последние несколько дней на этом направлении неспокойно: террористы ведут огонь как из стрелкового оружия, так и из минометов", - рассказывается на видео.

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