Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Позиции в районе Золотого в Луганской области стережет 72-я бригада ВСУ

От позиций украинских войск около хутора Вильный в Попаснянском районе Луганской области до траншей гибридной армии РФ - несколько десятков метров. О том, как проходят будни на передовой неподалеку от города Золотое, снят сюжет 5 канала.

"Это наиболее приближенный к врагу участок. Последние несколько дней на этом направлении неспокойно: террористы ведут огонь как из стрелкового оружия, так и из минометов", - рассказывается на видео.

Смотрите видео: Дроны громят позиции боевиков в Донбассе

Читайте о событиях в линии разграничения на Донбассе в хронике войны.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Донбасс, хутор вильный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Что сейчас происходит на передовой около Золотого: видео
Что сейчас происходит на передовой около Золотого: видео
Сделан сверхподробный снимок центра Млечного Пути: фото и видео
Сделан сверхподробный снимок центра Млечного Пути: фото и видео
Дело Шеремета. Экспертиза не дает однозначных выводов - Slidstvo
Дело Шеремета. Экспертиза не дает однозначных выводов - Slidstvo
ТЭК США вводят санкции против Северного потока-2. Что будет с "трубой Путина" в обход Украины?
Что надо знать инвестору "Укрбуда"? 5 главных вопросов и ответов
Недвижимость Что надо знать инвестору "Укрбуда"? 5 главных вопросов и ответов
Генплан для Киева: новый аэропорт, хрущевки и метро на Троещину
Транспорт Генплан для Киева: новый аэропорт, хрущевки и метро на Троещину
Популярное
фото/видео
Что сейчас происходит на передовой около Золотого: видео
Что сейчас происходит на передовой около Золотого: видео
Сделан сверхподробный снимок центра Млечного Пути: фото и видео
Сделан сверхподробный снимок центра Млечного Пути: фото и видео 08:26
Дело Шеремета. Экспертиза не дает однозначных выводов - Slidstvo
Дело Шеремета. Экспертиза не дает однозначных выводов - Slidstvo 07:52
На США обрушился снежный шторм: есть погибшие – видео
На США обрушился снежный шторм: есть погибшие – видео 06:47
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 