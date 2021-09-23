Служба безопасности заявила о проведении спецоперации по задержанию четырех участников банды в Одесской области, которые запугивали, терроризировали и похищали жителей и гостей города Южный. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По предварительным данным следствия, в состав преступной группы входили уроженцы одной из закавказских стран с криминальным прошлым. Они, создавая искусственные конфликтные ситуации, требовали у пострадавших большие суммы денег и имущество.

Как установила СБУ, злоумышленники готовили похищение местного жителя. Угрожая убийством они пытались забрать у потерпевшего земельный участок, рыночная стоимость которого составляет около 200 000 грн. Они заставляли потерпевшего переоформить землю на них для якобы погашения несуществующего долга.

По словам СБУ, правоохранители установили место пребывания всех участников группировки и задержали их. На момент спецоперации злоумышленники перевозили владельца земельного участка в багажнике автомобиля, его пытали.

Следствие устанавливает другие факты вымогательства "долгов".

Заведено дело по статье о вымогательстве.

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Наталия Медведева

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