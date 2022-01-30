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Двойное убийство бизнесменов под Киевом. Полиция задержала подозреваемого – видео видео

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30.01.2022, 13:06
Двойное убийство под Киевом, задержание подозреваемого в Василькове (фото - полиция Киевской области)
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Полиция задержала подозреваемого по делу об убийстве двух предпринимателей в Киевской области. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

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Глава полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал, что пара предпринимателей занималась производством досок и приехала из Волынской области. В Василькове она встретилась с цеховиком, который занимался производством мебели.

По предварительным данным, между бизнесменом и подозреваемым произошел конфликт на фоне долга цеховика в 6000 грн. Во время конфликта подозреваемый избил оппонента молотком, а затем несколько раз ударил ножом его супругу.

Семейная пара предпринимателей умерла. По словам Небытова, житель Василькова с телами убитых поездил по городу, а затем бросил фургон неподалеку от центра города.

Этот фургон вчера и осматривали правоохранители, на телах погибших были многочисленные раны, отмечают в полиции.

Открыто уголовное дело об убийстве нескольких человек, задержанному грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Марк Сировой
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