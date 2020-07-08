ГБР: Группа полицейских вымогала деньги у наркозависимых - оперативное видео

В Харьковской области сотрудники Госбюро расследований сообщили о подозрении шестерым полицейским о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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В ГБР заявляют, что полицейские наладили механизм вымогательства денег у наркозависимых людей. Полицейские без оформления документов, говорят в ГБР, задерживали граждан, которые забирали наркотики в виде т.н. "закладок", а затем требовали от них или их родственников деньги за непривлечение к ответственности. По данным правоохранителей, подозреваемые привлекали гражданских, которые передавали им взятку от задержанных.

"Следствие задокументировало пять эпизодов преступной деятельности, в ходе которых правоохранители получили около 150 000 гривень", - заявляют в ГБР.

8 июля следователи ГБР провели 14 обысков по месту проживания, в авто и в служебных кабинетах фигурантов. В ходе них изъяты деньги, мобильные телефоны, флеш-накопители, "вещества, внешне похожие на наркотические", и документы с грифом "секретно".

Сейчас ГБР проверяет информацию о возможной причастности к преступлению других полицейских, а также готовит ходатайство об отстранении задержанных и подозреваемых от занимаемых должностей и избранию им меры пресечения.

Если их вину докажут, то им грозит от пяти до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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