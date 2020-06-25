У Авакова хотят усилить ответственность за оскорбления полицейских

Антон Геращенко (Фото: пресс-служба Народного фронта)

В Министерстве внутренних дел разрабатывают законопроект об увеличении штрафов за оскорбления полицейских. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал замглавы МВД Антон Геращенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"После событий под судом у Стерненко я получил задание разработать законопроект. В нем будет увеличен штраф за оскорбления полицейских, которые мы слышим постоянно", - сказал он.

Читайте также: Дело Стерненко. У Авакова пояснили отсутствие опознавательных знаков у силовиков

Также, по его словам, в МВД намерены ввести дополнительную ответственность для тех, кто использует газовые баллончики против полицейских или других участников акции.

"Это будет дополнительный квалифицирующий признак. В статье уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использование кастетов, бит и т.д., мы добавим туда еще и слезоточивый газ. Тогда за это можно будет получить реальный срок", - объяснил чиновник.

При этом Геращенко заверил, что "обычные люди могут иметь баллончики как средства самозащиты", но если его используют против полиции или других активистов, то такая акция уже не является мирной.

15 июня подозреваемому в умышленному убийстве общественному деятелю Сергею Стерненко избирали меру пресечения . Суд сопровождался массовой акцией сторонников Стерненко, во время которой правоохранители избили и задержали нескольких активистов, не допустив к ним при этом Красный крест.

Читайте также: Провал реформы полиции. У Авакова нашли крайнего