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У Авакова хотят усилить ответственность за оскорбления полицейских

У Авакова хотят усилить ответственность за оскорбления полицейских - Фото
Антон Геращенко (Фото: пресс-служба Народного фронта)
25.06.2020, 08:00

В МВД также хотят, чтобы за использование газовых баллончиков против полиции или других участников акций можно было получить "реальный срок"

В Министерстве внутренних дел разрабатывают законопроект об увеличении штрафов за оскорбления полицейских. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал замглавы МВД Антон Геращенко.

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"После событий под судом у Стерненко я получил задание разработать законопроект. В нем будет увеличен штраф за оскорбления полицейских, которые мы слышим постоянно", - сказал он.

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Также, по его словам, в МВД намерены ввести дополнительную ответственность для тех, кто использует газовые баллончики против полицейских или других участников акции.

"Это будет дополнительный квалифицирующий признак. В статье уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использование кастетов, бит и т.д., мы добавим туда еще и слезоточивый газ. Тогда за это можно будет получить реальный срок", - объяснил чиновник.

При этом Геращенко заверил, что "обычные люди могут иметь баллончики как средства самозащиты", но если его используют против полиции или других активистов, то такая акция уже не является мирной.

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Марк Сировой
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