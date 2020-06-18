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Дело Стерненко. У Авакова пояснили отсутствие опознавательных знаков у силовиков

Дело Стерненко. У Авакова пояснили отсутствие опознавательных знаков у силовиков - Фото
Дело Стерненко, столкновения с полицией (скриншот видео Радио Свобода).
18.06.2020, 15:21

По словам замглавы МВД, некоторые полицейские были без жетонов под судом по делу Стерненко, так как их можно потерять в столкновениях

Руководству Нацгвардии сделали замечание за то, что их служащие были на акции у суда по делу общественного деятеля Сергея Стерненко без опознавательных знаков. Об этом рассказал Радио Свобода замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

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"В Нацгвардии сделано замечание руководству из-за того, что должен быть не только номер воинской части, но и индивидуальный номер. И я думаю, что на следующих массовых мероприятиях обязательно будут индивидуальные номера на шлемах Нацгвардии. А вот в полиции индивидуальные номера есть уже около 5 лет", - сказал он.

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При этом отсутствие жетонов у некоторых полицейских чиновник объяснил тем, что их можно потерять в потенциальных столкновениях с активистами.

"Жетоны во время массовых мероприятий, когда их срывают, бьют полицейских... Кстати, обратите внимание не только на кадр с попыткой удара полицейским гражданина, но и на сотни кадров избиения полицейских, обливания их водой, плевками в лицо", - сказал Геращенко.

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Марк Сировой
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Сергей Стерненко полиция суд нацгвардия антон геращенко
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