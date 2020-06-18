Дело Стерненко. У Авакова пояснили отсутствие опознавательных знаков у силовиков

Дело Стерненко, столкновения с полицией (скриншот видео Радио Свобода).
Руководству Нацгвардии сделали замечание за то, что их служащие были на акции у суда по делу общественного деятеля Сергея Стерненко без опознавательных знаков. Об этом рассказал Радио Свобода замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
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"В Нацгвардии сделано замечание руководству из-за того, что должен быть не только номер воинской части, но и индивидуальный номер. И я думаю, что на следующих массовых мероприятиях обязательно будут индивидуальные номера на шлемах Нацгвардии. А вот в полиции индивидуальные номера есть уже около 5 лет", - сказал он.
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При этом отсутствие жетонов у некоторых полицейских чиновник объяснил тем, что их можно потерять в потенциальных столкновениях с активистами.
"Жетоны во время массовых мероприятий, когда их срывают, бьют полицейских... Кстати, обратите внимание не только на кадр с попыткой удара полицейским гражданина, но и на сотни кадров избиения полицейских, обливания их водой, плевками в лицо", - сказал Геращенко.
- 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран.
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4 апреля 2020-го бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставку, рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко. Позже Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено "в любом случае".
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15 мая Кузнецову и Исайкулу объявили о подозрении в хулиганстве. Уже 10 июня прокуратура закрыла дело против Кузнецова.
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11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
- 15 июня ему избирали меру пресечения. Суд сопровождался массовой акцией, во время которой правоохранители избили и задержали нескольких активистов, не допустив к ним при этом Красный крест.
- Также 15 июня суд отправил Стерненко под домашний арест, указав местом отбывания адрес его прописки, где, по словам Стерненко, находится воинская часть в Одессе. Стерненко вместе со сторонниками пошел к дому Венедиктовой и президента Владимира Зеленского, требуя объяснить, как исполнять такое решение. На следующий день суд изменил место домашнего ареста на Киев. Стерненко готовит апелляцию на избранную ему меру пресечения.
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Марк Сировой