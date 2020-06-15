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Стерненко едет к Венедиктовой за разъяснением по мере пресечения

Стерненко едет к Венедиктовой за разъяснением по мере пресечения - Фото
Скриншот с видео
15.06.2020, 22:55

Стерненко утверждает, что решение суда по его мере пресечения выполнить невозможно

Бывший лидер одесской ячейки Правого сектора Сергей Стерненко, которому Шевченковский райсуд избрал сегодня меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, призвал своих сторонников ехать к дому генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Об этом он сказал людям, которые собрались под зданием суда, чтобы его поддержать.

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Стерненко сказал, что не знает, как выполнить решение суда о мере пресечения, так как судья указал местом отбывания домашнего ареста адрес одесской прописки Стерненко, а это, по его словам, - адрес воинской части, в которую его просто не пустят. Почему он прописан в воинской части, Стерненко не объяснил. 

"Не выполнить решение — нельзя, выполнить — невозможно", - сказал бывший лидер ПС Одессы своим сторонникам и призвал ехать к дому Венедиктовой на Круглоуниверситетскую, чтобы она разъяснила, каким образом выполнить решение суда.

Стерненко считает генпрокурора одним из "заказчиков" своего преследования.

Ранее сегодня Шевченковский районный суд Киева избрал Стерненко круглосуточный домашний арест на 60 суток в деле, где он подозревается в убийстве. Активист разорвал решение суда, утверждая, что его невозможно выполнить. 

  • 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран
  • 4 апреля 2020-го бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставкурассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
  • В апреле Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено "в любом случае".
  • 15 мая Кузнецову и Исайкулу объявили о подозрении в хулиганстве.
  • 10 июня прокуратура закрыла дело против Кузнецова.
  • 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
  • 12 июня судебное заседание о мере пресечения длилось около восьми часов, после чего Стерненко вышел к нескольким сотням людей под судом, которые пришли его поддержать.
  • Сегодня судебное разбирательство было продолжено.
Вадим Ребрина
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