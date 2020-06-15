Стерненко едет к Венедиктовой за разъяснением по мере пресечения

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Бывший лидер одесской ячейки Правого сектора Сергей Стерненко, которому Шевченковский райсуд избрал сегодня меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, призвал своих сторонников ехать к дому генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Об этом он сказал людям, которые собрались под зданием суда, чтобы его поддержать.

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Стерненко сказал, что не знает, как выполнить решение суда о мере пресечения, так как судья указал местом отбывания домашнего ареста адрес одесской прописки Стерненко, а это, по его словам, - адрес воинской части, в которую его просто не пустят. Почему он прописан в воинской части, Стерненко не объяснил.

"Не выполнить решение — нельзя, выполнить — невозможно", - сказал бывший лидер ПС Одессы своим сторонникам и призвал ехать к дому Венедиктовой на Круглоуниверситетскую, чтобы она разъяснила, каким образом выполнить решение суда.

Стерненко считает генпрокурора одним из "заказчиков" своего преследования.

Ранее сегодня Шевченковский районный суд Киева избрал Стерненко круглосуточный домашний арест на 60 суток в деле, где он подозревается в убийстве. Активист разорвал решение суда, утверждая, что его невозможно выполнить.